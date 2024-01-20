Никонова (Щёголева) Кристина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1989
Отец: Щёголев Юрий Альбертович
Мать: Щёголева Лилия
Бракосочетание
14.02.2009
Муж: Никонов Александр
Москва
Рождение ребёнка
22.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никонов Александр
Москва
Рождение ребёнка
17.02.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никонов Александр
Развод
?.02.2019
Муж: не указан
Москва