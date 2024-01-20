Никонова (Щёголева) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Щёголева) Кристина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1989

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1989

Отец: Щёголев Юрий Альбертович

Мать: Щёголева Лилия

Бракосочетание
14.02.2009

Муж: Никонов Александр

Москва
Рождение ребёнка
22.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Александр

Москва
Рождение ребёнка
17.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Александр

Развод
?.02.2019

Муж: не указан

Москва
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