Захаров Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1915
Дата смерти09.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1915
Бракосочетание
1939
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.11.1973