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Захаров Иван Андреевич

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Место рождения

Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

18.10.1915

Дата смерти

09.11.1973

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1915

Отец: Захаров Андрей Нестерович

Мать: Захарова Васса Николаевна

Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1939

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
26.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
09.11.1973
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
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