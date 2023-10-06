Щербак Матвей Антипович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения07.08.1827
Дата смерти24.05.1899
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1827
Отец: Щербак Антип Емельянович
Мать: Щербак Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1853
Мать ребёнка: Щербак Александра Емельяновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1855
Дочь: Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Щербак Александра Емельяновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1857
Мать ребёнка: Щербак Александра Емельяновна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
24.05.1899
Харьковская губерния, Российская империя