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Щербак Матвей Антипович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.08.1827

Дата смерти

24.05.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1827

Отец: Щербак Антип Емельянович

Мать: Щербак Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1853

Сын: Щербак Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Щербак Александра Емельяновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1855

Дочь: Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Щербак Александра Емельяновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1857

Сын: Щербак Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Щербак Александра Емельяновна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
24.05.1899
Харьковская губерния, Российская империя
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