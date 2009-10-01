Калайджян Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1995
Дочь: Айба Милана Феликсовнв
Отец ребёнка: Айба Феликс Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1999
Дочь: Айба Рената Феликсовна
Отец ребёнка: Айба Феликс Петрович
Развод
?.06.2006
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айба Феликс Петрович
Смерть
?.10.2009