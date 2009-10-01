Калайджян Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалайджян Анна Александровна

Калайджян Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1995

Дочь: Айба Милана Феликсовнв

Отец ребёнка: Айба Феликс Петрович

Рождение ребёнка
16.07.1999

Дочь: Айба Рената Феликсовна

Отец ребёнка: Айба Феликс Петрович

Развод
?.06.2006

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айба Феликс Петрович

Смерть
?.10.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close