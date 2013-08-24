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Арутюнян Дарья Владимировна
Арутюнян Дарья Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.2013
Пол
Женский
Отец
Арутюнян Владимир Иванович
1984 г.р.
Мать
Попова Виктория
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2013
Отец:
Арутюнян Владимир Иванович
Мать:
Попова Виктория
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