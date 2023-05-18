Sprincis Jānis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sprincis Jānis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Latvia
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Latvija, Valmiera
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2014