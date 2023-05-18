Sprincis Jānis
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Latvia
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Latvija, Valmiera
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2014