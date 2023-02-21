Домника Евсегниевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти15.07.1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаак Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.07.1763
Церковь Великомученика Никиты, Лозьево, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
15.07.1763