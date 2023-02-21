Домника Евсегниевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Евсегниевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

15.07.1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаак Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
15.07.1763
Церковь Великомученика Никиты, Лозьево, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
15.07.1763
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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