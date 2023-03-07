Прозорова Агриппина Витальевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Прозорова Анфия Яковлевна
Отец ребёнка: Прозоров Яков Арсеньевич
Рождение ребёнка
05.10.1913 ст.
Дочь: Прозорова Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Прозоров Яков Арсеньевич
Рождение ребёнка
03.09.1915 ст.
Сын: Прозоров Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Прозоров Яков Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно