Прозорова Агриппина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозорова Агриппина Витальевна

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Место рождения

Мокейка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Прозорова Анфия Яковлевна

Отец ребёнка: Прозоров Яков Арсеньевич

Рождение ребёнка
05.10.1913 ст.

Дочь: Прозорова Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Прозоров Яков Арсеньевич

Рождение ребёнка
03.09.1915 ст.

Сын: Прозоров Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Прозоров Яков Арсеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прозоров Яков Арсеньевич

Смерть
Неизвестно
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