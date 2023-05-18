Часнык Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часнык Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Часнык Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часнык Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Часнык Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часнык Николай Васильевич

Мать ребёнка: Часнык Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Часнык Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часнык Лидия

Смерть
Неизвестно