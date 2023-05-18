Часнык Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Часнык Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часнык Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Часнык Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часнык Николай Васильевич
Мать ребёнка: Часнык Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Часнык Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Часнык Лидия
Смерть
Неизвестно