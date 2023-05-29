Шемяков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1989
Сын: Шемяков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Шемякова Маргарита Витальевна
Рождение ребёнка
27.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемякова Маргарита Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно