Шемяков Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемяков Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1989

Сын: Шемяков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шемякова Маргарита Витальевна

Рождение ребёнка
27.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемякова Маргарита Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемякова Маргарита Витальевна