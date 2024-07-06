Парамонова (Ханина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения17.10.1892
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1892
Отец: Ханин Евстигней
Рождение ребёнка
10.11.1909
Сын: Парамонов Александр
Отец ребёнка: Парамонов Алексей
Рождение ребёнка
1911
Сын: Парамонов Владимир
Отец ребёнка: Парамонов Алексей
Рождение ребёнка
03.07.1913
Сын: Парамонов Анатолий
Отец ребёнка: Парамонов Алексей
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Парамонова) Антонина
Отец ребёнка: Парамонов Алексей
Рождение ребёнка
1919
Сын: Парамонов Алексей
Отец ребёнка: Парамонов Алексей
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Смерть
1963
Россия, г. Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьково