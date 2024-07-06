Парамонова (Ханина) Анастасия 17.10.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парамонова (Ханина) Анастасия

Место рождения

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

17.10.1892

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1892

Отец: Ханин Евстигней

Мать: Ханина (Никифорова) Татьяна

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.11.1909

Сын: Парамонов Александр

Отец ребёнка: Парамонов Алексей

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Парамонов Владимир

Отец ребёнка: Парамонов Алексей

Рождение ребёнка
03.07.1913

Сын: Парамонов Анатолий

Отец ребёнка: Парамонов Алексей

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Парамонова) Антонина

Отец ребёнка: Парамонов Алексей

Рождение ребёнка
1919

Сын: Парамонов Алексей

Отец ребёнка: Парамонов Алексей

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парамонов Алексей

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парамонов Алексей

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парамонов Алексей

Смерть
1963
Россия, г. Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьково

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