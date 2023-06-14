Чурилин Григорий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1828
Отец: Чурилин Ефим Григорьевич
Мать: Чурилина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Серов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Пасынок Григория Ефимовича Чурилина.
Рождение ребёнка
21.09.1852
Дочь: Чурилина Ефросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Чурилина Гликерия Максимовна
Рождение ребёнка
11.06.1855
Дочь: Чурилина Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Чурилина Гликерия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно