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Чурилин Григорий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Чурилин Ефим Григорьевич

Мать: Чурилина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Серов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Пасынок Григория Ефимовича Чурилина.
Рождение ребёнка
21.09.1852

Дочь: Чурилина Ефросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Чурилина Гликерия Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1855

Дочь: Чурилина Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Чурилина Гликерия Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Гликерия Максимовна

Смерть
Неизвестно