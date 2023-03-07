Тенихин Тихон Сидорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1730 и 1734
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1734
Отец: Тенихин Сидор Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1750 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751
Сын: Тенихин Федосей Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1753 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1772 ст.
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1774 ст.
Дочь: Прасковья Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1797