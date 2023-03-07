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Тенихин Тихон Сидорович

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1730 и 1734

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1734

Отец: Тенихин Сидор Иванович

Мать: Тенихина Мария Гавриловна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1750 ст.

Сын: Тенихин Фадей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751

Сын: Тенихин Федосей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1753 ст.

Сын: Тенихин Кузьма Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1772 ст.

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1774 ст.

Дочь: Прасковья Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1797
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