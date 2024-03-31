Киселёва (Коржановская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Коржановская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1924

Отец: Коржановский НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ

Мать: Коржановская АННА ТИМОФЕЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева (Киселёва) ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

Отец ребёнка: Киселёв АЛЕКСЕЙ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв АЛЕКСЕЙ

Рождение ребёнка
16.10.1946

Дочь: Осина ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Отец ребёнка: Киселёв АЛЕКСЕЙ

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Киселёв ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Киселёв АЛЕКСЕЙ

Смерть
Неизвестно

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