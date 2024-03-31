Киселёва (Коржановская) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечаева (Киселёва) ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
Отец ребёнка: Киселёв АЛЕКСЕЙ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселёв АЛЕКСЕЙ
Рождение ребёнка
16.10.1946
Дочь: Осина ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Отец ребёнка: Киселёв АЛЕКСЕЙ
Рождение ребёнка
01.01.1951
Отец ребёнка: Киселёв АЛЕКСЕЙ
Смерть
Неизвестно