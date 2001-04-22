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Сёмина Елизавета Михайловна
Сёмина Елизавета Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.04.2001
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Сёмина Светлана Александровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2001
Отец: не указан
Мать:
Сёмина Светлана Александровна
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