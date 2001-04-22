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Сёмина Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2001

Отец: не указан

Мать: Сёмина Светлана Александровна