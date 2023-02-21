Мошкова (Зуева) Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкова (Зуева) Таисия Александровна

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Место рождения

д.Дьяково (с\сВяльцево) Кологривского Костромской обл

Дата рождения

16.01.1927

Дата смерти

27.03.1987

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1927

Отец: Зуев Александр Лаврович

Мать: Зуева Александра Михайловна

д.Дьяково (с\сВяльцево) Кологривского Костромской обл
Бракосочетание
1960

Муж: Мошков Анатолий Иванович

п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Рождение ребёнка
03.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мошков Анатолий Иванович

п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Рождение ребёнка
16.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мошков Анатолий Иванович

п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Смерть
27.03.1987
п.Октябрьский Мантуровский район Костромской обл
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
п.Октябрьский Мантуровского р-на Костромской обл
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