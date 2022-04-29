Морозова (Антоненко) Любовь Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1935
Дата смерти29.04.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1957
Сын: Морозов Владислав Геннадьевич
Отец ребёнка: Морозов Геннадий Кузьмич
Рождение ребёнка
02.02.1966
Сын: Морозов Игорь Геннадьевич
Отец ребёнка: Морозов Геннадий Кузьмич
Смерть
29.04.2022