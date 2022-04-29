Морозова (Антоненко) Любовь Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Антоненко) Любовь Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1935

Дата смерти

29.04.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1957

Сын: Морозов Владислав Геннадьевич

Отец ребёнка: Морозов Геннадий Кузьмич

Рождение ребёнка
02.02.1966

Сын: Морозов Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Морозов Геннадий Кузьмич

Смерть
29.04.2022
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