Чефонов Аким Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
?.05.1795
Рождение
1795
Упоминание
?.09.1811
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Чефонова Агафья
Упоминание
?.03.1816
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мария Акимовна
Мать ребёнка: Чефонова Агафья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елизавета Акимовна
Мать ребёнка: Чефонова Агафья
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Чефонова Агафья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Акимовна
Мать ребёнка: Чефонова Агафья
Упоминание
26.04.1834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чефонова Агафья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829