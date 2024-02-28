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Чефонов Аким Кузьмич

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
?.05.1795
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение
1795

Отец: Чефонов Кузьма Васильевич

Мать: Чефонова Екатерина Алексеевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.09.1811
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Чефонов Денис Акимович

Мать ребёнка: Чефонова Агафья

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.03.1816
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Акимовна

Мать ребёнка: Чефонова Агафья

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елизавета Акимовна

Мать ребёнка: Чефонова Агафья

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Чефонов Фолимон Акимович

Мать ребёнка: Чефонова Агафья

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Акимовна

Мать ребёнка: Чефонова Агафья

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
26.04.1834
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чефонова Агафья

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1829
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
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