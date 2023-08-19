Рябцов Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1874 ст.
Отец: Рябцов Филипп Константинович
Мать: Рябцова Евгения
Место жительства
1888 ст.
Возраст -14 год. ф. 230. Оп.2. Д. 3887 л. 173об. Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Восприемник
02.02.1890 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
На свадьбе Ранеткина Василия Борисовича и Рябцовой Ирины Филипповны со стороны невесты. ф.1550 оп.1 д. 213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган. Переславского уезда за 1887-... Показать все
Место жительства
1897 ст.
Возраст - 23 года. Сын хозяина. Земледелие при отце. ф. 642. Оп.3. Д. 1206 л. 206 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости.
Смерть
Неизвестно