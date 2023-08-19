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Рябцов Яков Филиппович

Место рождения

Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: Рябцов Филипп Константинович

Мать: Рябцова Евгения

Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1888 ст.
Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст -14 год. ф. 230. Оп.2. Д. 3887 л. 173об. Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Восприемник
02.02.1890 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
На свадьбе Ранеткина Василия Борисовича и Рябцовой Ирины Филипповны со стороны невесты. ф.1550 оп.1 д. 213 МК церквей с. Кадановский погост Угличского уезда и дер. Колган. Переславского уезда за 1887-... Показать все
Место жительства
1897 ст.
Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 23 года. Сын хозяина. Земледелие при отце. ф. 642. Оп.3. Д. 1206 л. 206 Переписные листы населения и хозяйств Микляевской волости.
Смерть
Неизвестно
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