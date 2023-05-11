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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Крук Василий Пахомович

Отец ребёнка: Крук Пахом Федорович

Токарня, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Крук Степан Пахомович

Отец ребёнка: Крук Пахом Федорович

Токарня, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Крук Федор Пахомович

Отец ребёнка: Крук Пахом Федорович

Токарня, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Крук Амельян Пахомович

Отец ребёнка: Крук Пахом Федорович

Токарня, Пуховичский район, Минская область