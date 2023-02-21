(Милютина (Стукалина)) Антонина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Милютина (Стукалина)) Антонина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Стукалин Семён Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милютин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милютин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милютин Иван

Смерть
Неизвестно
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