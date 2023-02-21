(Милютина (Стукалина)) Антонина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Стукалин Семён Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милютин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милютин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Милютин Иван
Смерть
Неизвестно