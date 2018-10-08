Бикмулин Ильяс Абдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1937
Дата смерти08.10.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.10.2018
Похороны
Неизвестно
Кафтанчиково Томская область