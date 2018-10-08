Бикмулин Ильяс Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмулин Ильяс Абдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1937

Дата смерти

08.10.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.10.2018
Похороны
Неизвестно
Кафтанчиково Томская область
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