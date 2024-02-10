Хлудова Томара ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1949
Сын: Успасский Юрий Вячеславович
Отец ребёнка: Успасский Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлудов Олег
Отец ребёнка: Успасский Вячеслав Васильевич
Смерть
Неизвестно