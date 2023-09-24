Чеснокова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созонтов Валерий Васильевич

Мать: Созонтова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
11.09.2001

Сын: Чесноков Григорий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.09.2001

Дочь: Чеснокова Полина Владимировна

Отец ребёнка: Чесноков Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.09.2001

Сын: Чесноков Григорий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Владимир Дмитриевич

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