Чеснокова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.2001
Сын: Чесноков Григорий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.09.2001
Дочь: Чеснокова Полина Владимировна
Отец ребёнка: Чесноков Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.09.2001
Сын: Чесноков Григорий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно