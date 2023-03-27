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Фурдияко Владимир Иванович
Фурдияко Владимир Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фурдияко Иван Дмитриевич
Мать
Фурдияко Любовь Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Фурдияко Иван Дмитриевич
Мать:
Фурдияко Любовь Александровна
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