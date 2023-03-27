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Фурдияко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурдияко Иван Дмитриевич

Мать: Фурдияко Любовь Александровна