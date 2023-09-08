Морточкин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морточкин Отец Павла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: не указана
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клабукова Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломина Наталья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морточкин Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно