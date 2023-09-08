Морточкин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морточкин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морточкин Отец Павла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Морточкин Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клабукова Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломина Наталья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морточкин Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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