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Мазин Юрий Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1937

Жена: Мазина Маргарита Анатольевна

Семибратово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение
25.02.1956

Отец: Мазин Виталий Александрович

Мать: Мазина Валентина Васильевна

Образование
С 1972 по ?.02.1973
Учился на права категории легковых и грузовых автомобилей, позже продолжил обучение на права в армии, запускал ракеты
Военная служба
С 05.05.1974 по 07.05.1976
Служил в учебке г.Катовск, Одесская область, далее на Южном Урале в ракетных войсках. Звание - младший сержант
Рождение ребёнка
25.07.1979

Сын: Мазин Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Мазина Маргарита Анатольевна

Рождение ребёнка
24.12.1989

Сын: Мазин Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Мазина Маргарита Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
дважды избирался депутатом
Образование
Неизвестно
учился в 33 профессиональном училище на слесаря-сборщика