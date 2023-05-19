Мазин Юрий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1937
Семибратово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение
25.02.1956
Образование
С 1972 по ?.02.1973
Учился на права категории легковых и грузовых автомобилей, позже продолжил обучение на права в армии, запускал ракеты
Военная служба
С 05.05.1974 по 07.05.1976
Служил в учебке г.Катовск, Одесская область, далее на Южном Урале в ракетных войсках. Звание - младший сержант
Рождение ребёнка
25.07.1979
Мать ребёнка: Мазина Маргарита Анатольевна
Рождение ребёнка
24.12.1989
Мать ребёнка: Мазина Маргарита Анатольевна
Работа или профессия
Неизвестно
дважды избирался депутатом
Образование
Неизвестно
учился в 33 профессиональном училище на слесаря-сборщика