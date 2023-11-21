Мораст Даниель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мораст Даниель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мораст Яков Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Мораст Даниель

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мораст Питер (Петр)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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