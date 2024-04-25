Лисицын Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Аня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисицына Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Кузмичева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисицына Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Кузмичева Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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