Лисицын Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Аня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисицына Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Кузмичева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисицына Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Кузмичева Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно