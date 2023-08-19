Криворучко Герасим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Герасим Яковлевич

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

04.03.1909

Дата смерти

19.01.1945

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1909

Отец: Криворучко Яков Евстигнеевич

Мать: Криворучко Пелагея Ерофеевна

Военная служба
?.08.1941
Призван Веселовским РВК Запорожской обл.,СССР
Бракосочетание
До 1941

Жена: Криворучко Дарья Ефимовна

Военная служба
1941
Военная служба
12.08.1944
237 азсп выбыл в 60 гв.сд ком.№ 171
Военная награда
30.09.1944
Приказ № 21/н издан ВС 185 гв.сп 60 гв.сд 5 Уд.А награжден медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-63
Смерть
19.01.1945
Участие в вОВ , умер от ран Польша Мазовецкое воеводство Гарволинский повет г.Гарволин
ЦАМО РФ , Ф - 58-18003-415
Похороны
21.01.1945
Польша Мазовецкое воеводство Гарволинский повет г.Гарволин гор.кладбище № захоронения-86232274
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