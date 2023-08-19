Криворучко Герасим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1909
Дата смерти19.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1909
Военная служба
?.08.1941
Призван Веселовским РВК Запорожской обл.,СССР
Бракосочетание
До 1941
Военная служба
1941
Военная служба
12.08.1944
237 азсп выбыл в 60 гв.сд ком.№ 171
Военная награда
30.09.1944
Приказ № 21/н издан ВС 185 гв.сп 60 гв.сд 5 Уд.А награжден медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-63
Смерть
19.01.1945
Участие в вОВ , умер от ран Польша Мазовецкое воеводство Гарволинский повет г.Гарволин
ЦАМО РФ , Ф - 58-18003-415
Похороны
21.01.1945
Польша Мазовецкое воеводство Гарволинский повет г.Гарволин гор.кладбище № захоронения-86232274