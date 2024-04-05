Pecura,Judasz (Rafalak/Rafalik) Kunegunda Rafalik/ 03.03.1843 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиPecura,Judasz (Rafalak/Rafalik) Kunegunda Rafalik/

Pecura,Judasz (Rafalak/Rafalik) Kunegunda Rafalik/

Место рождения

Chmielewo/Jasienica akt 32/1843

Дата рождения

03.03.1843

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1843

Отец: Rafalak Wawrzyniec

Мать: Rafalak (Dębowska) Julianna

Chmielewo/Jasienica akt 32/1843
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pecura Marceli

Бракосочетание
22.07.1878

Муж: Judasz Marcin

Nieskórz/Jasienica akt 16/1878
Смерть
1917
Nieskórz/Jasienica akt 9/1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.