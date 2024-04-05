Pecura,Judasz (Rafalak/Rafalik) Kunegunda Rafalik/
Место рожденияChmielewo/Jasienica akt 32/1843
Дата рождения03.03.1843
Дата смерти1917
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1843
Отец: Rafalak Wawrzyniec
Chmielewo/Jasienica akt 32/1843
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Pecura Marceli
Бракосочетание
22.07.1878
Муж: Judasz Marcin
Nieskórz/Jasienica akt 16/1878
Смерть
1917
Nieskórz/Jasienica akt 9/1917