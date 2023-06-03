Ибрагимов Ильдар Зуфарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ибрагимов Зуфар
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Нурсултан Ильдарович
Мать ребёнка: Гульнара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Лютфия Ильдаровна
Мать ребёнка: Гульнара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Айсылу Ильдаровна
Мать ребёнка: Гульнара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульнара