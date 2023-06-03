Ибрагимов Ильдар Зуфарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Ильдар Зуфарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибрагимов Зуфар

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Нурсултан Ильдарович

Мать ребёнка: Гульнара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова Лютфия Ильдаровна

Мать ребёнка: Гульнара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова Айсылу Ильдаровна

Мать ребёнка: Гульнара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульнара