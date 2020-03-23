Васенина (Сунцова) Апполинария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенина (Сунцова) Апполинария Яковлевна

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Место рождения

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.09.1930

Дата смерти

23.03.2020

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1887 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930

Отец: Сунцов Яков Федотович

Мать: Сунцова Парасковья Михайловна

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васенин Геннадий Егорович

Васенины, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.03.1966

Сын: Васенин Анатолий Геннадьевич

Отец ребёнка: Васенин Геннадий Егорович

Васенины, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васенин Геннадий Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
рабочая в лесничестве
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
23.03.2020
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