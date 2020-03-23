Васенина (Сунцова) Апполинария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1930
Дата смерти23.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930
Рождение ребёнка
09.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васенин Геннадий Егорович
Рождение ребёнка
09.03.1966
Сын: Васенин Анатолий Геннадьевич
Отец ребёнка: Васенин Геннадий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая в лесничестве
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
23.03.2020