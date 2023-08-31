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Сабитова Лариса Альфритовна
Сабитова Лариса Альфритовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1979
Пол
Женский
Отец
Сафиуллин Альфрид Сагитович
Мать
Сафиуллина Равиля Шамсиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1979
Отец:
Сафиуллин Альфрид Сагитович
Мать:
Сафиуллина Равиля Шамсиевна
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