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Бобрик Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1911

Дата смерти

08.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911

Отец: Бобрик Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.07.1944

Сын: Бобрик Николай Иванович

Мать ребёнка: Бобрик Анна Яковлевна

В записях указана дата рождения - 18.09.1944
Рождение ребёнка
02.02.1946

Дочь: Данильченко Нина Ивановна

Мать ребёнка: Бобрик Анна Яковлевна

Смерть
08.05.1968
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