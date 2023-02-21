Бобрик Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1911
Дата смерти08.05.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911
Отец: Бобрик Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 09.07.1944
Мать ребёнка: Бобрик Анна Яковлевна
В записях указана дата рождения - 18.09.1944
Рождение ребёнка
02.02.1946
Дочь: Данильченко Нина Ивановна
Мать ребёнка: Бобрик Анна Яковлевна
Смерть
08.05.1968