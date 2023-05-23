(Константинова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Константинова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константинов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кыров Владимир Григорьевич

Россия, Свердловская обл., Манчажский район, с. Карги
Развод
Неизвестно

Муж: Кыров Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кыров Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно