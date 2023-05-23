(Константинова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константинов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кыров Владимир Григорьевич
Россия, Свердловская обл., Манчажский район, с. Карги
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно