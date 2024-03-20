Pärtel August — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pärtel August

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1871

Дата смерти

14.01.1872

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1871

Отец: Perdel Johan

Мать: Perdel Lena

Смерть
14.01.1872
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