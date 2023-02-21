Кукушкин Леонид Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.2017
Сын: Кукушкин Михаил Леонидович
Мать ребёнка: Кукушкина Дарья
Рождение ребёнка
17.09.2019
Сын: Кукушкин Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Кукушкина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукушкина Дарья