Кукушкин Леонид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Леонид Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.2017

Сын: Кукушкин Михаил Леонидович

Мать ребёнка: Кукушкина Дарья

Рождение ребёнка
17.09.2019

Сын: Кукушкин Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Кукушкина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Дарья

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