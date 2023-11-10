Зыцарь Валентин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1910
Дата смерти?.06.1971
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1910
Отец: Зыцарь Алексей Васильевич
Мать: Зыцарь Анна
Рождение ребёнка
07.08.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.06.1971