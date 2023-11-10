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Зыцарь Валентин Алексеевич

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Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.10.1910

Дата смерти

?.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1910

Отец: Зыцарь Алексей Васильевич

Мать: Зыцарь Анна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыцарь Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыцарь Тамара Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыцарь Тамара Георгиевна

Смерть
?.06.1971
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