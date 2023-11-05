Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подсеваткин Петр Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: дочь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: не указана