Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подсеваткин Петр Кондратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: не указана

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