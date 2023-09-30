Аникина Пелагея Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ярова Валентина Федотовна
Отец ребёнка: Аникин Федот Петрович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Аникин Федот Петрович
Парбиг, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно