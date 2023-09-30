Аникина Пелагея Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникина Пелагея Захаровна

Аникина Пелагея Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ярова Валентина Федотовна

Отец ребёнка: Аникин Федот Петрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Аникин Ермолай Федотович

Отец ребёнка: Аникин Федот Петрович

Парбиг, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close