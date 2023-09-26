Машонкина (Гайдт) Элеонора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машонкина (Гайдт) Элеонора Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1939

Отец: Гайдт Федор Иосифович

Мать: Гайдт Вера Семеновна

Рождение ребёнка
15.08.1962

Дочь: Якунина Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Машонкин Юрий Михайлович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машонкин Юрий Михайлович

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