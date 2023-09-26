Машонкина (Гайдт) Элеонора Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1939
Отец: Гайдт Федор Иосифович
Мать: Гайдт Вера Семеновна
Рождение ребёнка
15.08.1962
Дочь: Якунина Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Машонкин Юрий Михайлович
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно