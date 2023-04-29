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Сураев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1979

Отец: Сураев Сергей Васильевич

Мать: Сураева Маргарита Анваровна

Рождение ребёнка
31.10.2003

Дочь: Сураева Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Сураева Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
29.12.2004

Дочь: Сураева Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Сураева Наталья Евгеньевна

Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.12.2014

Сын: Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Сураева Наталья Евгеньевна

Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.08.2016

Дочь: Сураева Алиса Сергеевна

Мать ребёнка: Сураева Наталья Евгеньевна

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сураева Наталья Евгеньевна