Сураев Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1979
Рождение ребёнка
31.10.2003
Дочь: Сураева Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Сураева Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
29.12.2004
Дочь: Сураева Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Сураева Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
23.12.2014
Сын: Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Сураева Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
16.08.2016
Дочь: Сураева Алиса Сергеевна
Мать ребёнка: Сураева Наталья Евгеньевна
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно