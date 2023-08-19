Краснова (Кочнева) Анисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Кочнева) Анисия Николаевна

Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.12.1891

Дата смерти

17.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1891

Отец: Кочнев Николай Степанов

Мать: Кочнева Федосья Васильевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1917

Сын: Краснов Прокопий Владимирович

Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1918

Сын: Краснов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1923

Дочь: Прасковья Владимировна

Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Краснов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1927

Сын: Краснов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1931

Сын: Краснов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1931

Дочь: Корсакова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1935

Сын: Краснов Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.08.1970
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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