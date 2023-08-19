Краснова (Кочнева) Анисия Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1891
Дата смерти17.08.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1891
Рождение ребёнка
08.07.1917
Сын: Краснов Прокопий Владимирович
Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
30.08.1918
Сын: Краснов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
20.12.1923
Дочь: Прасковья Владимировна
Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Краснов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
20.10.1927
Сын: Краснов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
09.10.1931
Сын: Краснов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
31.12.1931
Дочь: Корсакова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
05.06.1935
Сын: Краснов Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Краснов Владимир Фёдорович
Смерть
17.08.1970
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл