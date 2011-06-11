Власенко (Бойко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенко (Бойко) Мария Ивановна

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Место рождения

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.11.1929

Дата смерти

11.06.2011

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1929

Отец: Бойко Иван Григорьевич

Мать: Бойко (Глущенко) Матрёна Матвеевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.06.2011
Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

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