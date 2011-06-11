Власенко (Бойко) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.11.1929
Дата смерти11.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.06.2011