Богданова Оксана Виктровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1977
Отец: Тупиков Виктор
Мать: Тупиковая Тамара
Рождение ребёнка
16.06.1998
Дочь: Богданова Ангелина Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.04.2000
Сын: Богданов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.06.2001
Дочь: Глазкрицкая Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.09.2002
Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.08.2004
Сын: Богданов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович