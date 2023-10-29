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Богданова Оксана Виктровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1977

Отец: Тупиков Виктор

Мать: Тупиковая Тамара

Рождение ребёнка
16.06.1998

Дочь: Богданова Ангелина Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.04.2000

Сын: Богданов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.06.2001

Дочь: Глазкрицкая Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович

Рождение ребёнка
29.09.2002

Сын: Богданов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.08.2004

Сын: Богданов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович

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