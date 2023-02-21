Никитин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Евгения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никитина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Александра
Смерть
Неизвестно