Никитин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Евгения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Василий Иванович

Мать ребёнка: Никитина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Александра

Смерть
Неизвестно
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