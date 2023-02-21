Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кузнецова Ангелина Ивановна
Кузнецова Ангелина Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1914
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Иван Рудольфович
Мать
Кузнецова (Розыкова) Зухра Отаходжаевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1914
Отец:
Кузнецов Иван Рудольфович
Мать:
Кузнецова Зухра Отаходжаевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия