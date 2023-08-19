Алаева (Одинцова) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаева (Одинцова) Галина Степановна

Место рождения

Байбаев, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Алаев Степан Петрович

Мать: Алаева Александра Петровна

Байбаев, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.05.1947

Дочь: Кудрявцева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Одинцов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одинцова Любовь

Отец ребёнка: Одинцов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранкова Нина

Отец ребёнка: Одинцов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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