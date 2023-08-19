Алаева (Одинцова) Галина Степановна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Алаев Степан Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1947
Дочь: Кудрявцева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Одинцов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одинцова Любовь
Отец ребёнка: Одинцов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранкова Нина
Отец ребёнка: Одинцов Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно