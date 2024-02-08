Коровина Ульяна Кассионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Ульяна Кассионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кассион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Емельян Исидорович

Рождение ребёнка
08.10.1908 ст.

Дочь: Коровина Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Коровин Емельян Исидорович

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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