Коровина Ульяна Кассионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кассион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1908 ст.
Дочь: Коровина Прасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Коровин Емельян Исидорович
Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно